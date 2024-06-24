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Посол Италии: COP29 в Баку пройдет успешно

Посол Италии: COP29 в Баку пройдет успешно Председательство Италии в G7 и проведение COP29 в Баку будут успешными.
COP29
24 июня 2024 г. 20:11
Посол Италии: COP29 в Баку пройдет успешно

Председательство Италии в G7 и проведение COP29 в Баку будут успешными.

Как передает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо сказал на мероприятии, посвященном Дню Республики этой страны.

"В этом году на наши страны возлагается большая ответственность и открываются дополнительные возможности для сотрудничества. Италия председательствует в G7, а Азербайджан - в COP29, которые, мы уверены, пройдут успешно", - сказал он.

Посол отметил, что двусторонние отношения Италии и Азербайджана носят стратегический характер.

"Отношения между странами основаны на интенсивном политическом диалоге и обмене визитами и миссиями на самом высоком уровне", - подчеркнул итальянский дипломат.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya səfiri: Bakıda keçiriləcək COP29 uğurlu olacaq
Версия на английском языке Italian envoy: COP29 in Baku to be successful

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