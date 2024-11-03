Посол ЕС в Грузии: Проведение COP29 в Азербайджане повысит внимание к климатическим вопросам в регионе

Проведение Азербайджаном такого престижного мероприятия как COP29 создает хорошую возможность для обсуждения региональной климатической повестки. Делегация ЕС высокого уровня также примет участие в этом мероприятии, что повышает его значимость.

Проведение Азербайджаном такого престижного мероприятия, как COP29, создает хорошую возможность для обсуждения региональной климатической повестки. Делегация ЕС высокого уровня также примет участие в этом мероприятии, что повышает его значимость.

Об этом грузинскому бюро Report заявил посол ЕС в Грузии Павел Херчинский.

"ЕС стремится поддерживать решение проблем изменения климата и экологических вопросов, важных для всей планеты. Проведение Азербайджаном такого престижного мероприятия повысит внимание к климатическим вопросам в регионе", - отметил он.

Посол выразил признательность официальному Баку за проведение COP29 и пожелал успехов в организации данного мероприятия.

Херчинский также подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он уточнил, что только совместными усилиями можно достичь результата в этом вопросе. По его словам, подобные мероприятия будут способствовать укреплению сотрудничества ЕС и Азербайджана, а также станут хорошей платформой для обсуждения экологических вопросов.