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Посол ЕС в Грузии: Проведение COP29 в Азербайджане повысит внимание к климатическим вопросам в регионе

Посол ЕС в Грузии: Проведение COP29 в Азербайджане повысит внимание к климатическим вопросам в регионе Проведение Азербайджаном такого престижного мероприятия как COP29 создает хорошую возможность для обсуждения региональной климатической повестки. Делегация ЕС высокого уровня также примет участие в этом мероприятии, что повышает его значимость.
COP29
3 ноября 2024 г. 14:53
Посол ЕС в Грузии: Проведение COP29 в Азербайджане повысит внимание к климатическим вопросам в регионе

Проведение Азербайджаном такого престижного мероприятия, как COP29, создает хорошую возможность для обсуждения региональной климатической повестки. Делегация ЕС высокого уровня также примет участие в этом мероприятии, что повышает его значимость.

Об этом грузинскому бюро Report заявил посол ЕС в Грузии Павел Херчинский.

"ЕС стремится поддерживать решение проблем изменения климата и экологических вопросов, важных для всей планеты. Проведение Азербайджаном такого престижного мероприятия повысит внимание к климатическим вопросам в регионе", - отметил он.

Посол выразил признательность официальному Баку за проведение COP29 и пожелал успехов в организации данного мероприятия.

Херчинский также подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он уточнил, что только совместными усилиями можно достичь результата в этом вопросе. По его словам, подобные мероприятия будут способствовать укреплению сотрудничества ЕС и Азербайджана, а также станут хорошей платформой для обсуждения экологических вопросов.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Gürcüstandakı səfiri: Azərbaycanın COP29 Sədrliyi regionda iqlim məsələlərinə olan diqqəti artıracaq

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