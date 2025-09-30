Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30

    COP29
    • 30 сентября, 2025
    • 13:39
    Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30

    В настоящее время отношения между Бразилией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне.

    Об этом Report заявил посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро.

    По его словам, отношения между двумя странами всегда были хорошими. "Думаю, что это также связано с проведением климатических конференции COP29 и COP30. Это способствовало беспрецедентному уровню координации не только в многосторонней, но и в двусторонней сфере", - сказал Монтенегро.

    Посол также отметил, что в рамках COP30 Бразилия совместно с Азербайджаном уделяет особое внимание вопросу о выделении $300 млрд для ежегодного климатического финансирования.

    "В то же время, мы коллективно работаем над реализацией инициативы в размере $1,3 трлн в рамках Дорожной карты Баку-Белен. Эта инициатива, конечно, объединила нас. Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30", - добавил дипломат.

    Braziliya səfiri: Prezident İlham Əliyevin COP30-da iştirakını gözləyirik
    Azerbaijan–Brazil ties at highest level, says Brazilian ambassador

