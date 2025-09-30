Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30

В настоящее время отношения между Бразилией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне.

Об этом Report заявил посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро.

По его словам, отношения между двумя странами всегда были хорошими. "Думаю, что это также связано с проведением климатических конференции COP29 и COP30. Это способствовало беспрецедентному уровню координации не только в многосторонней, но и в двусторонней сфере", - сказал Монтенегро.

Посол также отметил, что в рамках COP30 Бразилия совместно с Азербайджаном уделяет особое внимание вопросу о выделении $300 млрд для ежегодного климатического финансирования.

"В то же время, мы коллективно работаем над реализацией инициативы в размере $1,3 трлн в рамках Дорожной карты Баку-Белен. Эта инициатива, конечно, объединила нас. Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30", - добавил дипломат.