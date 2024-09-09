Посол Азербайджана пригласил премьер-министра Иракского Курдистана на COP29

Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов пригласил премьер-министра региона Иракский Курдистан Масрура Барзани на 29-ю сессию Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов пригласил премьер-министра региона Иракский Курдистан Масрура Барзани на 29-ю сессию Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В понедельник, 9 сентября 2024 года, премьер-министр Регионального правительства Курдистана Масрур Барзани встретился с послом Азербайджана в Ираке Насиром Мамедовым. В ходе встречи посол Н.Мамедов вручил премьер-министру Барзани официальное приглашение для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку в конце 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также было уделено внимание укреплению двусторонних отношений, обе стороны подчеркнули важность создания консульских служб для облегчения более тесного сотрудничества между Азербайджаном и регионом Курдистан.

"Премьер-министр Барзани подчеркнул взаимовыгоду расширенных дипломатических и экономических связей, выразив приверженность продвижению более крепкого партнерства с Азербайджаном", - сообщили в пресс-службе.