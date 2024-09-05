Счетная палата после завершения COP29 проведет аудит расходов

После завершения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) предусматривается подготовка отчета и аудиторского заключения как международной организацией, так и Счетной палатой по аудиту всех расходов.

Международной организацией и Счетной палатой Азербайджана после завершения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) будет подготовлен отчет и аудиторское заключение по аудиту расходов на проведение мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

Там отметили, что продолжаются подготовительные мероприятия по проведению COP29. Общественности регулярно предоставляется информация о проделанной работе и запланированных мероприятиях. В государственном бюджете Азербайджана предусмотрены средства на проведение конференции.

Отметим, что за счет выделенных средств планируется проведение работ по организации международной конференции высокого уровня, являющейся одним из крупнейших и престижных мероприятий в мире, а также созданию необходимой инфраструктуры.

Цель аудита - не только обеспечение подотчетности и прозрачности, но и эффективного использования средств, выделенных на организацию мероприятия, и возврат сэкономленных средств в бюджет.

Напомним, что COP29 пройдет 11-22 ноября 2024 года в Баку.