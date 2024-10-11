Подеста: На COP29 с Азербайджаном и Китаем проведем саммит по метану и не-CO2 газам

США имеют договоренность с Китаем и Азербайджаном о проведении саммита по метану и не-CO2 газам во время COP29, который будет проведен в первые дни конференции сторон в Баку.

США имеют договоренность с Китаем и Азербайджаном о проведении саммита по метану и не-CO2 газам во время COP29, который будет проведен в первые дни конференции сторон в Баку.

Как передает Report, об этом заявил специальный советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста на брифинге для азербайджанских журналистов.

"Этим некарбоновым газа уделяется меньше внимания, но на них приходится половина глобального потепления. Поэтому мы хотим работать в партнерстве, чтобы обеспечить, чтобы страны выступали с новыми обязательствами по сокращению таких газов, как метан, закись азота, гидрофторуглероды и другие парниковые газы", - сказал Подеста.

Есть желание завершить в этом раунде встреч [на COP29] то, что известно как статья 6 Парижского соглашения, чтобы обеспечить надлежащее функционирование высокоинтегрированных углеродных рынков и убедиться, что выдвинутое обещание по надлежащему учету между странами (что заняло много времени) было выполнено. "Я думаю, мы добились прогресса на этой встрече по этой теме", - отметил он.

По словам Подесты, одним из самых важных результатов этой конференции будет новая коллективная финансовая цель, так называемая NCQG. Это продолжение обязательства в 100 миллиардов долларов в год, которое было согласовано в рамках Парижского соглашения в Париже в 2015 году. Стороны согласились, что к 2025 году мы выступим с новым коллективным количественным соглашением. У нас были продуктивные обсуждения на нынешней Pre-COP.