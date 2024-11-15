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Перевод производства цемента, металлов и пластика на замкнутый цикл сократит к 2050 году выбросы парниковых газов в мире на 40%

Перевод производства цемента, металлов и пластика на замкнутый цикл сократит к 2050 году выбросы парниковых газов в мире на 40% Глобальные усилия по созданию экономики замкнутого цикла дали бы большей эффект в борьбе с глобальным потеплением, чем "зеленая повестка", сведенная к ускоренному отказу от ископаемого топлива.
COP29
15 ноября 2024 г. 16:18
Перевод производства цемента, металлов и пластика на замкнутый цикл сократит к 2050 году выбросы парниковых газов в мире на 40%

Глобальные усилия по созданию экономики замкнутого цикла дали бы большей эффект в борьбе с глобальным потеплением, чем "зеленая повестка", сведенная к ускоренному отказу от ископаемого топлива.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил в ходе климатической конференции COP29 в Баку.

"Проблема мусора стоит едва ли не более остро, чем глобальное потепление. За последние два десятилетия потребление материалов в мире выросло более чем на 65%. И лишь 7,2% использованных материалов возвращаются в экономику после использования. Более того, эта цифра снизилась – еще в 2018 году она составляла 9,1%. Если тенденция сохранится, нам скоро просто не хватит площади нашей планеты, чтобы хоронить нарастающие горы отходов", - сказал Титов.

По его словам, экономика замкнутого цикла могла бы внести не только огромный вклад в экономию ресурсов. "Она имеет решающее значение и для борьбы с изменением климата. 70% глобальных выбросов парниковых газов происходит всего в трех отраслях промышленности – производстве цемента, металлов и пластика. Перевод этих отраслей на замкнутый цикл сократил бы к 2050 году выбросы парниковых газов на 40%. Если прибавить к этому внедрение циклического подхода в продовольственную систему, то показатель составит уже 49%", - отметил он.

Титов считает, что экономика замкнутого цикла решает сразу несколько Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Он добавил, что в США, например, провели расчеты: полный переход к циклической экономике сокращает потребность страны в сырьевых ресурсах и высвобождает до 1,5 трлн долларов США (7% ВВП). "Экономика замкнутого цикла раскрывает широчайшие возможности для всего мира и является альтернативой труднореализуемому отказу от ископаемого топлива. Тем не менее, тема глобального финансирования этой повестке, аналогично «зеленому энергопереходу», даже не поднимается", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

"Потенциал экономики замкнутого цикла огромен, его пора задействовать в полной мере", - добавил Титов.

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Версия на азербайджанском языке Sement, metal və plastik istehsalının dairəvi iqtisadiyyata keçirilməsi 2050-ci ilə qədər dünyada istixana qazı emissiyalarını 40 % azaldacaq

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