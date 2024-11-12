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Орбан: Венгрия ставит цель сократить парниковые выбросы на 50%

Орбан: Венгрия ставит цель сократить парниковые выбросы на 50% Крупные корпорации должны внести вклад в защиту климата, цель Венгрии обеспечить снижение выбросов парниковых газов на 50%.
COP29
12 ноября 2024 г. 19:23
Орбан: Венгрия ставит цель сократить парниковые выбросы на 50%

Крупные корпорации должны внести вклад в защиту климата, цель Венгрии обеспечить снижение выбросов парниковых газов на 50%.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров COP29 во вторник в Баку.

"Мы не можем навязывать компаниям и фермерам нереалистичные цели. Мы должны предлагать им практическую поддержку. Зеленый переход и борьба с изменением климата не должны быть направлены против деловых кругов. Наоборот, этот процесс должен носить взаимный характер, необходимы финансовые гарантии, значительные инвестиции. Крупные корпорации должны внести свой вклад в защиту климата", - сказал Орбан.

По его словам, глобальная климатическая политика должна руководствоваться здравым смыслом, а не идеологическими соображениями, паникерством.

"Необходимо также учитывать интересы граждан Венгрии. Мы являемся важным участником хранения энергии, разработки электромобилей. Мы продолжаем инвестировать в нашу ядерную энергетику, повышаем ее долю до 70%", - отметил он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия играет ключевую роль в энергетическом транзите с востока на запад.

Он добавил, что Венгрия является лидером среди стран ЕС по вопросам защиты климата. "Мы сокращаем выбросы. Что касается будущего, то мы ставим далеко идущие цели. Наша цель - сокращение выбросов парниковых газов не на 40%, а на 50%", - сказал венгерский премьер.

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Версия на азербайджанском языке Orban: Macarıstan istixana emissiyalarını 50 faiz azaltmağı hədəfləyir
Версия на английском языке Orban: Hungary aims to cut greenhouse emissions by 50%

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