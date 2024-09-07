Операционная компания COP29 провела второй брифинг для представителей дипкорпуса

Азербайджанская операционная компания COP29 провела второй брифинг для представителей аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса в связи с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Азербайджанская операционная компания COP29 провела второй брифинг для представителей аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса в связи с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, в брифинге приняли участие председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова, замначальника Протокольной службы президента Азербайджана Рамин Тагиев, находящийся с официальным визитом в Баку директор отдела по делам конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата Васим Мир и представитель Департамента безопасности ООН Кевин О'Хэнлон.

К интерактивному брифингу, организованному в гибридном формате, присоединились более 150 дипломатов, включая руководителей дипломатических миссий, действующих в Азербайджане, а также представителей дипкорпуса, аккредитованных в нашей стране и находящихся за рубежом.