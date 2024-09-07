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Операционная компания COP29 провела второй брифинг для представителей дипкорпуса

Операционная компания COP29 провела второй брифинг для представителей дипкорпуса Азербайджанская операционная компания COP29 провела второй брифинг для представителей аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса в связи с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
7 сентября 2024 г. 13:50
Операционная компания COP29 провела второй брифинг для представителей дипкорпуса

Азербайджанская операционная компания COP29 провела второй брифинг для представителей аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса в связи с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, в брифинге приняли участие председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова, замначальника Протокольной службы президента Азербайджана Рамин Тагиев, находящийся с официальным визитом в Баку директор отдела по делам конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата Васим Мир и представитель Департамента безопасности ООН Кевин О'Хэнлон.

К интерактивному брифингу, организованному в гибридном формате, присоединились более 150 дипломатов, включая руководителей дипломатических миссий, действующих в Азербайджане, а также представителей дипкорпуса, аккредитованных в нашей стране и находящихся за рубежом.

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Версия на английском языке ФотоCOP29 Azerbaijan Presidency hosts second briefing for diplomatic corps accredited in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Azərbaycan Sədrliyinin ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri üçün ikinci brifinqi baş tutub

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