    ООН и Азербайджан могут в октябре подписать программу сотрудничества до 2031 года

    COP29
    • 29 сентября, 2025
    • 12:40
    ООН и Азербайджан могут в октябре подписать программу сотрудничества до 2031 года

    ООН и Азербайджан планируют подписать программу сотрудничества, охватывающую 2026-2030 годы.

    Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, выступая на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    По ее словам, основная цель - превратить инициативы в новые рамки сотрудничества:

    "Надеюсь, что 24 октября - в День ООН, будет подписана программа между ООН и Азербайджаном, охватывающая 2026-2030 годы. Этот документ превратит климатические действия, климатическую справедливость, зеленую экономику и участие молодежи в основной фундамент нашей совместной работы".

    Лента новостей