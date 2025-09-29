ООН и Азербайджан могут в октябре подписать программу сотрудничества до 2031 года

ООН и Азербайджан планируют подписать программу сотрудничества, охватывающую 2026-2030 годы.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, выступая на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По ее словам, основная цель - превратить инициативы в новые рамки сотрудничества:

"Надеюсь, что 24 октября - в День ООН, будет подписана программа между ООН и Азербайджаном, охватывающая 2026-2030 годы. Этот документ превратит климатические действия, климатическую справедливость, зеленую экономику и участие молодежи в основной фундамент нашей совместной работы".