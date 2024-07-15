Объявлен грантовый конкурс на тему международных инициатив по COP29 для НПО

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций объявило конкурс “Международные инициативы, связанные с COP29” для НПО.

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций объявило конкурс “Международные инициативы, связанные с COP29” для НПО.

Как сообщает Report, прием документов дял участия в конкурсе начнется 16 июля, а крайний срок подачи заявок - 16 августа.

Проекты должны быть представлены на тему глобального изменения климата. Суммы грантов составляют от 30 000 (конкурс малых грантов) до 50 000 манатов (конкурс крупных грантов).

НПО могут участвовать в грантовом конкурсе только в коалиции в формате как минимум “1 местная НПО + 1 иностранная НПО”. Основным исполнителем в коалиции должна быть отечественная НПО. Одна НПО может участвовать только в одной коалиции.