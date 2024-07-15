О нас

Объявлен грантовый конкурс на тему международных инициатив по COP29 для НПО

Объявлен грантовый конкурс на тему международных инициатив по COP29 для НПО Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций объявило конкурс “Международные инициативы, связанные с COP29” для НПО.
COP29
15 июля 2024 г. 12:44
Объявлен грантовый конкурс на тему международных инициатив по COP29 для НПО

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций объявило конкурс “Международные инициативы, связанные с COP29” для НПО.

Как сообщает Report, прием документов дял участия в конкурсе начнется 16 июля, а крайний срок подачи заявок - 16 августа.

Проекты должны быть представлены на тему глобального изменения климата. Суммы грантов составляют от 30 000 (конкурс малых грантов) до 50 000 манатов (конкурс крупных грантов).

НПО могут участвовать в грантовом конкурсе только в коалиции в формате как минимум “1 местная НПО + 1 иностранная НПО”. Основным исполнителем в коалиции должна быть отечественная НПО. Одна НПО может участвовать только в одной коалиции.

Основная НПО должна представить проект в электронном порядке через сайт агентства (https://ngoagency.gov.az/az) с 16 июля по 16 августа 2024 года. Представленные лично, по почте или электронной почте документы приниматься не будут.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan announces grant competition related to COP29 for NGOs
Версия на азербайджанском языке QHT-lər üçün “COP29-la bağlı beynəlxalq təşəbbüslər” qrant müsabiqəsi elan olunub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
10 июля 2024 г. 21:58
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля 2024 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi