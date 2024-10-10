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Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере "зеленой энергетики"

Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере "зеленой энергетики" Посольство Азербайджана в Хорватии и действующий в этой стране Международный институт по изменению климата организовали в хорватской столице Загребе мероприятие, на котором были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере "зеленой эн
COP29
10 октября 2024 г. 22:45
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере зеленой энергетики

Посольство Азербайджана в Хорватии и действующий в этой стране Международный институт по изменению климата организовали в хорватской столице Загребе мероприятие, на котором были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере "зеленой энергетики".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Министерства иностранных и европейских дел Хорватии, Минохраны окружающей среды и зеленого перехода, а также других государственных учреждений, главы аккредитованного в этой стране дипломатического корпуса, представители мозговых центров, руководители ведущих компаний страны, эксперты по изменению климата, работающие в Хорватии, а также представители СМИ.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов, замначальника управления МИД Азербайджана Шахин Шахъяров, главный переговорщик Хорватии по вопросам изменения климата Вишня Гргасович, руководитель Международного института по изменению климата Мария Пуйо Тадич.

Они затронули важность международного сотрудничества в устранении последствий изменения климата. Выступившие подробно проинформировали участников мероприятия о вопросах, которые будут обсуждаться на COP29, приоритетах и инициативах председательства Азербайджана, последствиях глобального изменения климата и усилиях по их устранению, а также о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в области "зеленой энергии".

Затем были представлены видеоролики о COP29 и Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Xorvatiya arasında “yaşıl enerji” sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

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