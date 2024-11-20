Натаван Агаева: Бакинский порт намерен достичь нулевой эмиссии к 2035 году

Бакинский порт намерен достичь амбициозной цели по достижению нулевой эмиссии к 2035 году.

Бакинский порт намерен достичь амбициозной цели и добиться нулевой эмиссии к 2035 году.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер по международным связям ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Натаван Агаева на мероприятии "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия СВМДА и его государств-членов, а также региональных организаций Азии" в рамках COP29.

"Как известно, международная торговля может создавать серьезные экологические проблемы и угрозы. Бакинский порт играет важную роль ворот между Западом и Востоком, Азией и Европой. Мы действительно поставили перед собой амбициозные цели по достижению нулевых выбросов к 2035 году. Эта реформа станет беспрецедентной в регионе с точки зрения сроков исполнения", - сказала она.

Агаева напомнила, что Бакинский порт первым в регионе получил "Сертификат зеленого порта" от Европейской организации морских портов. Она добавила, что на COP29 Бакинский порт объявил о создании центра Caspian Research, который обеспечит синергию региона, объединив науку и бизнес. Также в центре будут проводиться исследования проблем Каспийского моря и предлагаться пути их решения, добавила Агаева.