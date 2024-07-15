Генсек: CVF готов содействовать достижению положительных результатов на COP29

Форум климатически уязвимых стран (CVF) готов приложить все усилия для достижения хороших результатов на COP29.

Форум климатически уязвимых стран (CVF) готов приложить все усилия для достижения хороших результатов на COP29.

Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь CVF, бывший президент Мальдив Мохамед Нашид.

В интервью PTI он выразил оптимизм по поводу переговоров на COP29 в Баку и роли Форума в достижении положительного результата: "Мы с нетерпением ждем переговоров в Баку. У каждого своя роль, нам нужно больше искренности и новых идей. CVF сделает все возможное, чтобы помочь добиться хороших результатов на COP29".

Вместе с тем, Нашид выразил мнение, что переговоры на климатической конференции ООН в Баку будут "чрезвычайно сложными" и подчеркнул исключительную важность достижения нового финансового соглашения для продвижения глобальных действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, климатическое финансирование - прежде всего ответственность, а не помощь.

“Речь идет о триллионах долларов, а не миллиардах, потому что единственный способ по-настоящему бороться с изменением климата - это инвестировать в то, чтобы выбраться из этой ситуации”, - сказал он.

Генсек CVF также призвал банки развития значительно расширить применение финансовых инструментов для снижения стоимости капитала в уязвимых странах, тем самым повышая амбиции в области борьбы с изменением климата и их реализацию.

Нашид заявил, что привлечение более богатых стран к ответственности за их вклад в изменение климата остается приоритетом: “Кажется, эти страны обладают неограниченными ресурсами для поддержки войн и достижения геополитических целей, однако они заявляют о серьезных бюджетных ограничениях, когда речь идет о защите климата”, - отметил он.

CVF — это группа развивающихся стран, крайне уязвимых к изменению климата. Она была основана в ноябре 2009 года в столице Мальдив Мале. В настоящее время в состав форума входят 68 стран, представляющих 1,74 млрд человек.