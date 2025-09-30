Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Нармин Джарчалова: Опубликован отчет об устойчивом развитии COP29

    COP29
    • 30 сентября, 2025
    • 15:57
    Нармин Джарчалова: Опубликован отчет об устойчивом развитии COP29

    Опубликован Отчет об устойчивом развитии COP29, устанавливающий новый глобальный стандарт для зеленых климатических конференций.

    Как сообщает Report, об этом председатель Совета директоров и главный исполнительный директор по операциям Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова заявила во второй день Недели климатических действий в Баку (BCAW2025).

    По ее словам, указанный отчет выдвигает на первый план серьезные меры, предпринятые для того, чтобы COP29 стала одной из самых устойчивых глобальных климатических конференций: "Во время председательства Азербайджана в COP29 принципы устойчивости были интегрированы во все этапы, от планирования до реализации и продолжения наследия, установлены новые стандарты для будущих организаторов".

    Джарчалова отметила, что это наследие принадлежит не только Азербайджану, но и всему международному климатическому сообществу: "Отчет об устойчивом развитии COP29, содержащий документально подтвержденные достижения и обзор извлеченных уроков, опубликован на официальном сайте COP29".

    COP29 климат отчет Климатическая неделя BCAW2025
    Nərmin Carçalova: COP29-un yeni qlobal meyar müəyyənləşdirən Dayanıqlılıq Hesabatı dərc edilib
    COP29 releases sustainability report setting new green standards

