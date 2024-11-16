На заводе SOCAR по производству этилен-полиэтилена достигнута экономия природного газа и сокращение выбросов

С целью развития энергоэффективности и устойчивости в Азербайджане совместное предприятие SOCAR-Uniper, созданное в 2016 году Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и немецкой компанией Uniper, достигло значительных успехов

С целью развития энергоэффективности и устойчивости в Азербайджане совместное предприятие SOCAR-Uniper, созданное в 2016 году Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и немецкой компанией Uniper, достигло значительных успехов за прошедший период.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Совместное предприятие, созданное для сотрудничества в рамках модернизации Комплекса парогенераторов на этилен-полиэтиленовом заводе SOCAR в Сумгайыте, благодаря передовым энергетическим решениям компании Uniper добилось значительной экономии природного газа и сокращения выбросов.

Так, в результате проведенных мероприятий мощность производства энергии Комплекса парогенераторов увеличилась с 8-10 МВт до 65 МВт, была обеспечена экономия 3,1 миллиона кубометров природного газа в год, сокращение выбросов углерода (CO2) на 6600 тонн и NOx на 7,8 тонн ежегодно, а также уменьшение выбросов пара в атмосферу на 160 000 тонн в год. Кроме того, мощность парового котла была повышена до 450 тонн/час, что соответствует 93% проектной мощности, при этом была достигнута общая энергоэффективность на уровне 68%.

Это сотрудничество, являющееся важным шагом в направлении модернизации энергетической инфраструктуры Азербайджана, отражает приверженность обеих компаний экологической ответственности и оптимизации ресурсов.