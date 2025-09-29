Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    На Неделе климатических действий в Баку планируется проведение более 46 сессий

    COP29
    • 29 сентября, 2025
    • 12:10
    На Неделе климатических действий в Баку планируется проведение более 46 сессий

    На Бакинской неделе климатических действий планируется проведение более 46 сессий.

    Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    По ее словам, сессии охватят более 30 тем: "Климатические недели стали традицией во всем мире и проводятся в различных странах. Мы активно участвовали в недавно прошедшей климатической неделе в Эфиопии. Климатическая неделя в Азербайджане в этом году будет более насыщенной по сравнению с прошлым годом".

    Арпадараи отметила, что они также тесно работают с командой COP30.

    BCAW2025 Нигяр Арпадараи 46 сессий
    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində 46-dan çox sessiyanın keçirilməsi planlaşdırılır
    Over 46 sessions planned for Baku Climate Action Week

    Последние новости

    13:10
    Фото

    Память о невинных жертвах: Мемориальный комплекс Гянджи раскрывает правду о трагедии

    Внутренняя политика
    13:07

    Томмазо Ди Джованни: "Потребители должны получать полную информацию о бездымной продукции" - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:04

    Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и экс-главу его охраны выплатить более $3 млн

    В регионе
    13:03

    Рафиг Мамедгасанов награжден орденом "Эмек"

    Внутренняя политика
    13:00

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Индивидуальные
    12:59

    В Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдат

    Другие страны
    12:54

    Умайра Тагиева: Ведутся обсуждения по борьбе с изменением климата на 2026-2030 гг.

    Экология
    12:54

    Эльнур Солтанов: "Зеленый" переход должен совпадать с национальными интересами

    Энергетика
    12:49

    Представитель Венгрии: Средний коридор это платформа, обеспечивающая стабильность

    Внешняя политика
    Лента новостей