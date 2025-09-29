На Неделе климатических действий в Баку планируется проведение более 46 сессий

На Бакинской неделе климатических действий планируется проведение более 46 сессий.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По ее словам, сессии охватят более 30 тем: "Климатические недели стали традицией во всем мире и проводятся в различных странах. Мы активно участвовали в недавно прошедшей климатической неделе в Эфиопии. Климатическая неделя в Азербайджане в этом году будет более насыщенной по сравнению с прошлым годом".

Арпадараи отметила, что они также тесно работают с командой COP30.