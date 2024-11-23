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На COP29 утвердили начало операционной деятельности Фонда потерь и ущерба

На COP29 утвердили начало операционной деятельности Фонда потерь и ущерба На вечернем пленарном заседании COP29 утверждено решение о начале полной операционной деятельности Фонда потерь и ущерба.
COP29
23 ноября 2024 г. 22:46
На COP29 утвердили начало операционной деятельности Фонда потерь и ущерба

На вечернем пленарном заседании COP29 утверждено решение о начале полной операционной деятельности Фонда возмещения потерь и ущерба.

Как сообщает Report, об этом заявили в Азербайджанском председательстве климатической конференции ООН.

"Начала операционной деятельности Фонда потерь и ущерба долго ждали развивающиеся страны, включая наименее развитые страны, малые островные и африканские государства. Это соответствует приоритету, установленному президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, по решению проблем, связанных с воздействием изменения климата на малые островные государства в рамках председательства на COP29", - говорится в заявлении председательства.

Создание этого фонда было согласовано во время COP27 в Египте, он призван оказывать финансовую помощь странам, наиболее уязвимым к последствиям изменения климата. На COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах было принято решение о начале работы Фонда.

Председательство COP29 предприняло значительные шаги для обеспечения начала операционной работы фонда, тесно сотрудничая с его советом и Всемирным банком. В сентябре этого года во время третьего заседания Совета фонда в Баку были приняты важные решения для начала его работы, включая назначение Ибрагимы Шейхи Дионг исполнительным директором.

В рамках COP29 были подписаны несколько важных соглашений, связанных с Фондом потерь и ущерба. Среди них "Соглашение о доверительном управлении" и "Соглашение о размещении секретариата" между Советом фонда и Всемирным банком, а также "Соглашение со страной пребывания" между Советом фонда и принимающей страной - Филиппинами.

"На сегодняшний день общая сумма обещанной финансовой поддержки Фонда превышает 730 миллионов долларов. Благодаря этим достижениям Фонд потерь и ущерба сможет начать финансирование проектов с 2025 года. Это является еще одним успехом председательства Азербайджана на COP29", - указано в заявлении.

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Версия на английском языке COP29 approves full operationalization of Loss and Damage Fund
Версия на азербайджанском языке COP29-da İtki və Zərər Fondunun tam fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul olunub

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