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На COP29 проходят обсуждения по вопросам климатической грамотности

На COP29 проходят обсуждения по вопросам климатической грамотности В рамках COP29 в павильоне Национального форума НПО в Зеленой зоне Общественное объединение поддержки экологических инициатив Eco Hub организовало параллельное мероприятие на тему "Повышение коммуникации для климатической грамотности и управления экологич
COP29
13 ноября 2024 г. 10:15
На COP29 проходят обсуждения по вопросам климатической грамотности

В рамках COP29 в павильоне Национального форума НПО в Зеленой зоне Общественное объединение поддержки экологических инициатив Eco Hub организовало параллельное мероприятие на тему "Повышение коммуникации для климатической грамотности и управления экологическими проектами: совершенствование знаний и навыков НПО и молодых экоактивистов".

Как сообщает Report, мероприятие организовано для стимулирования активности представителей неправительственных организаций, в том числе молодых климатических активистов.

В рамках мероприятия организован ряд практических семинаров, проведены дискуссии, даны ответы на вопросы участников.

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Версия на английском языке ФотоClimate literacy discussions underway at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da iqlim savadlılığı ilə bağlı müzakirələr aparılıb

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