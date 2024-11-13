На COP29 проходят обсуждения по вопросам климатической грамотности

В рамках COP29 в павильоне Национального форума НПО в Зеленой зоне Общественное объединение поддержки экологических инициатив Eco Hub организовало параллельное мероприятие на тему "Повышение коммуникации для климатической грамотности и управления экологич

В рамках COP29 в павильоне Национального форума НПО в Зеленой зоне Общественное объединение поддержки экологических инициатив Eco Hub организовало параллельное мероприятие на тему "Повышение коммуникации для климатической грамотности и управления экологическими проектами: совершенствование знаний и навыков НПО и молодых экоактивистов".

Как сообщает Report, мероприятие организовано для стимулирования активности представителей неправительственных организаций, в том числе молодых климатических активистов.

В рамках мероприятия организован ряд практических семинаров, проведены дискуссии, даны ответы на вопросы участников.