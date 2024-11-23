На COP29 утверждены пункты статьи 6 Парижского соглашения, что завершило многолетние переговоры

На климатической конференции COP29 в Баку приняты статьи 6.4 и 6.2 Парижского соглашения.

Азербайджанское председательство COP29 объявило о прорыве в многолетних переговорах и достижении договоренности о создании углеродных рынков в рамках пунктов 6.2 и 6.4 Статьи 6 Парижского соглашения.

Как сообщает Report, решение было утверждено на сегодняшнем вечернем пленарном заседании.

Это было одним из главных приоритетов председательства на год, по ним велись интенсивные технические и политические переговоры со сторонами. "Эта стратегия прорвала многолетний тупик и завершает последний нерешенный вопрос в Парижском соглашении", - говорится в заявлении, при этом статья 6 может сэкономить до 250 миллиардов долларов в год при реализации национальных климатических планов

Принятое решение обеспечит высококачественные и прозрачные углеродные рынки, через которые страны и компании могут совместно работать для достижения своих климатических целей

"Председательство COP29 призывает cтороны реинвестировать эту экономию в еще большие климатические амбиции. Следующее поколение национальных вкладов, которое должно быть представлено в феврале, имеет решающее значение для сохранения надежд мира на удержание потепления в пределах 1,5 градусов. Сегодняшний важный этап достигнут как раз вовремя, чтобы помочь странам взять на себя более амбициозные обязательства в своих климатических планах", - указано в сообщении.

"Мы завершили десятилетнее ожидание и разблокировали критически важный инструмент для удержания цели 1,5 градуса в пределах досягаемости, - заявил президент COP29 Мухтар Бабаев, - Изменение климата - это транснациональная проблема, и Статья 6 позволит реализовать транснациональные решения. Потому что атмосфере все равно, где достигается сокращение выбросов".

По словам главного переговорщика Ялчина Рафиева, разрешена одна из самых сложных и технических задач в климатической дипломатии. "Статью 6 трудно понять, но ее влияние будет очевидным в нашей повседневной жизни. Это означает вывод из эксплуатации угольных электростанций, строительство ветряных электростанций и посадку лесов. Это означает новую волну инвестиций в развивающийся мир", - отметил он.

Хотя конференции в Глазго и Шарм-эль-Шейхе смогли установить важные правила, условия и процедуры для углеродных рынков, окончательные элементы Статьи 6 оставались нерешенными. До COP29 эти переговоры зашли в тупик, что привело к дорогостоящей задержке в полноценном функционировании этого пути к большему международному климатическому сотрудничеству, указали в председательстве.

Для разблокирования ситуации в течение года председательство способствовало продуктивному взаимодействию между сторонами и стимулировало прогресс, объединяя технические и политические обсуждения для достижения консенсуса. Это создало основу для раннего принятия стандартов Статьи 6.4 в первый день COP29, что, в свою очередь, создало импульс для сегодняшнего прорыва, отметили в председательстве добавив, что сегодняшний консенсус не был бы возможен без прогресса, которого достигли те, кто почти десятилетие работал в этом направлении.

"Единогласно принятые сегодня решения по Статье 6 будут играть ключевую роль в обеспечении экологической целостности, прозрачности и надежности углеродных рынков через реальные, дополнительные, проверенные и измеримые сокращения и поглощения выбросов, одновременно раскрывая их огромный потенциал для стимулирования глобальных климатических инвестиций", - заявило Азербайджанское председательство.