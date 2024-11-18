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На COP29 принята Декларация об усилении сотрудничества в связи со снижением уровня Каспия

На COP29 принята Декларация об усилении сотрудничества в связи со снижением уровня Каспия В рамках COP29 принята "Декларация министров и высокопоставленных должностных лиц прикаспийских государств об усилении сотрудничества в связи со снижением уровня Каспийского моря".
COP29
18 ноября 2024 г. 11:42
На COP29 принята Декларация об усилении сотрудничества в связи со снижением уровня Каспия

В рамках COP29 принята "Декларация министров и высокопоставленных должностных лиц прикаспийских государств об усилении сотрудничества в связи со снижением уровня Каспийского моря".

Как сообщает Report, документ принят по итогам встречи официальных лиц прикаспийских стран на тему "Снижение уровня Каспийского моря на фоне изменения климата", организованной совместно Министерством экологии и природных ресурсов и Секретариатом Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

В обсуждениях в павильоне Азербайджана приняли участие также исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен, представители Всемирного банка и Зеленого климатического фонда и других международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da Xəzərin səviyyəsinin azalması ilə bağlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi haqqında Bəyannamə qəbul olunub

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