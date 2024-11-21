На COP29 презентован новый документальный фильм "Пригоршня мира" об экоциде, совершенном Арменией против Азербайджана

20 ноября в рамках COP29 в павильоне Азербайджанского национального форума НПО в Зеленой зоне состоялась презентация документального фильма "Пригоршня мира", созданного Общественным объединением "Сеть журналистов Азербайджана".

20 ноября в рамках COP29 в павильоне Азербайджанского национального форума НПО в Зеленой зоне состоялась презентация документального фильма "Пригоршня мира", созданного Общественным объединением "Сеть журналистов Азербайджана".

Как сообщает Report, автором документального фильма об экоциде, совершенном Арменией в Карабахе и Восточном Зангезуре во время оккупации этих территорий, является журналист Аяз Мирзоев.

В презентации фильма приняли участие ответственные лица Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций, правления Азербайджанского национального форума НПО, в том числе основательница кенийского фонда SMACHS Шарлин Руто.

После церемонии презентации фильма на английском языке, состоялось общественное обсуждение картины.

В ближайшее время состоится более широкая презентация документального фильма.

Отметим, что финансовым донором проектa, касающихся экологических преступлений Армении против Азербайджана и минной войны, является Агентство государственной поддержки Неправительственных организаций.