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На COP29 презентован новый документальный фильм "Пригоршня мира" об экоциде, совершенном Арменией против Азербайджана

На COP29 презентован новый документальный фильм "Пригоршня мира" об экоциде, совершенном Арменией против Азербайджана 20 ноября в рамках COP29 в павильоне Азербайджанского национального форума НПО в Зеленой зоне состоялась презентация документального фильма "Пригоршня мира", созданного Общественным объединением "Сеть журналистов Азербайджана".
COP29
21 ноября 2024 г. 19:05
На COP29 презентован новый документальный фильм Пригоршня мира об экоциде, совершенном Арменией против Азербайджана

20 ноября в рамках COP29 в павильоне Азербайджанского национального форума НПО в Зеленой зоне состоялась презентация документального фильма "Пригоршня мира", созданного Общественным объединением "Сеть журналистов Азербайджана".

Как сообщает Report, автором документального фильма об экоциде, совершенном Арменией в Карабахе и Восточном Зангезуре во время оккупации этих территорий, является журналист Аяз Мирзоев.

В презентации фильма приняли участие ответственные лица Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций, правления Азербайджанского национального форума НПО, в том числе основательница кенийского фонда SMACHS Шарлин Руто.

После церемонии презентации фильма на английском языке, состоялось общественное обсуждение картины.

В ближайшее время состоится более широкая презентация документального фильма.

Отметим, что финансовым донором проектa, касающихся экологических преступлений Армении против Азербайджана и минной войны, является Агентство государственной поддержки Неправительственных организаций.

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Версия на английском языке ФотоNew documentary about ecocide committed by Armenia against Azerbaijan presented at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi ekosiddən bəhs edən yeni sənədli filmin təqdimatı keçirilib

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