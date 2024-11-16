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На COP29 представлена фотовыставка Брэда Уилсона "Другой мир"

На COP29 представлена фотовыставка Брэда Уилсона "Другой мир" В рамках COP29 в Баку организована фотовыставка американского фотографа Брэда Уилсона "Другой мир" (The Other World).
COP29
16 ноября 2024 г. 17:30
На COP29 представлена фотовыставка Брэда Уилсона Другой мир

В рамках COP29 в Баку организована фотовыставка американского фотографа Брэда Уилсона "Другой мир" (The Other World).

Как сообщает Report,выставка организована Центром Гейдара Алиева в "голубой зоне" площадки COP29.

Выставка знакомит многочисленных гостей климатической конференции с природой Азербайджана через фотографии.

Особенность работ Брэда Уилсона, представленных на COP29, заключается в уникальной технике классических портретов животных. Фотограф снимает их на черном фоне, исключая отвлекающий контекст, что позволяет сосредоточить внимание на самом объекте.

Работы Уилсона хранятся во многих частных и музейных коллекциях. Во время визита в Азербайджан в августе фотограф посетил Альпака-ферму в Шамахы, Сафари-парк, а также организовал фотосессии с карабахскими лошадьми в Бакинском конном центре "Бина".

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Версия на английском языке ФотоBrad Wilson's ‘The Other World’ photo exhibition captivates visitors at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da Bred Uilsonun “Digər dünya” fotosərgisi nümayiş olunur

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