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На COP29 подписана Бакинская декларация по Форуму климатически умных городов SPECA 

На COP29 подписана Бакинская декларация по Форуму климатически умных городов SPECA  18:01
COP29
21 ноября 2024 г. 18:20
На COP29 подписана Бакинская декларация по Форуму климатически умных городов SPECA 

В рамках COP29 подписана Бакинская декларация по Форуму климатически умных городов SPECA.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Декларация подписана на круглом столе лидеров зеленых городов региона SPECA, организованного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Мероприятие было направлено на обмен опытом в области городских климатических действий, обсуждение инновационных подходов и финансовых решений. Участие приняли представители Азербайджана, стран SPECA, ООН и международных финансовых институтов.

Региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Дракинос, руководитель программы "Зеленые города" Лин О'Грейди и сопредседатель группы глобальных инициатив COP29 Эльмар Мамедов подчеркнули важность сотрудничества в рамках SPECA для решения климатических вопросов.

Глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов и первый заместитель председателя города Душанбе Джамшид Табарзода заявили, что Форум климатических городов SPECA создаст условия для достижения общих климатических целей.

Документ, подготовленный в рамках круглого стола, закрепляет обязательства городов-участников по совместной реализации климатических инициатив.

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Версия на английском языке ФотоBaku Declaration on SPECA Climate-Smart Cities Forum signed at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоSPECA İqlim Ağıllı Şəhərlər Forumu üzrə Bakı Bəyannaməsi imzalanıb

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