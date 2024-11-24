Саймон Стил: Признателен Азербайджану за достижение сложной цели по климатическому финансированию

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил выразил признательность Азербайджану за успешное достижение сложной цели в области климатического финансирования.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил выразил признательность Азербайджану за успешное достижение сложной цели в области климатического финансирования.

Как сообщает Report, об этом он заявил на заключительном пленарном заседании COP29 в Баку.

"Это был трудный путь, но мы выполнили поставленную задачу. Эта новая финансовая цель является страховым полисом для человечества в условиях ухудшающегося воздействия климата на каждую страну", - сказал он, добавив, что, как и любой страховой полис, он работает только в том случае, если взносы выплачиваются в полном объеме и своевременно.

По его словам, это решение будет способствовать росту бума в области экологически чистой энергетики, помогая всем странам создавать рабочие места, обеспечивать более быстрый экономический рост, получать более дешевую и чистую энергию для всех. Это поможет профинансировать реальные меры защиты тех, кто находится на переднем крае климатического кризиса, особенно наиболее уязвимых.

"COP29 также достигла глобального соглашения по углеродным рынкам после почти десятилетия напряженной работы, в ходе которой несколько предыдущих COP не смогли добиться этого", - добавил он.