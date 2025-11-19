Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Мурат Курум: Турция проведет обсуждения с тремя странами по вопросу председательства на COP31

    COP29
    • 19 ноября, 2025
    • 13:52
    Мурат Курум: Турция проведет обсуждения с тремя странами по вопросу председательства на COP31

    Азербайджан (COP29), Бразилия (COP30), Турция и Австралия проведут совместную встречу по вопросу председательства на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

    Он отметил, что обсуждения кандидатуры на председательство COP31, запланированного на следующий год, продолжаются, и результаты будут определены в ближайшее время.

    "Мы проводим эти переговоры на уровне ООН и с другими странами. Как вы знаете, Австралия также является кандидатом на председательство COP31. Мы проведем встречу и обсуждения совместно с Бразилией, Азербайджаном и Австралией. Наша цель заключается в том, чтобы Турция была представлена здесь равноправно и справедливо", - отметил он.

    Напомним, что Австралия и Турция подали заявки на проведение COP31 еще в 2022 году.

    Azərbaycan üç ölkə ilə birgə COP31-ə namizədliklə bağlı toplantı keçirəcək

