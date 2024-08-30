Бабаев: Призываем стороны представить двухгодичные отчеты о прозрачности до начала COP29

Азербайджан призывает страны представить двухгодичные отчеты о прозрачности (BTRs) до начала 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Азербайджан призывает страны представить двухгодичные отчеты о прозрачности (BTRs) до начала 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как передает Report, об этом говорится письме президента COP29 Мухтара Бабаева cторонам конференции сторон по климату.

"Признавая различия в стартовых условиях каждой страны, раннее представление BTRs станет убедительной демонстрацией нашей коллективной приверженности прозрачности", - считает Бабаев.

По его словам, председательство COP29 предпринимает решительные шаги для обеспечения постоянного политического взаимодействия, укрепления сотрудничества и наращивания потенциала, чтобы стороны могли выполнить коллективные обязательства по прозрачности на самой конференции и в дальнейшем.

В сообщении отмечается, что 3 сентября 2024 года в рамках председательства COP29 состоится Диалог на высоком уровне, призванный поддержать импульс к повышению прозрачности действий.

"Во время этого мероприятия [Диалога на высоком уровне] председательство COP29 официально объявит о начале реализации флагманской инициативы - Бакинской глобальной платформы прозрачности в области климата”, - заявил Мухтар Бабаев.

Он также напомнил, что видение председательства COP29 сосредоточено вокруг двух параллельных и взаимодополняющих столпов: усиление амбиций и стимулирование действий, "при этом климатическое финансирование является нашим главным приоритетом".