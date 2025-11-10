Мухтар Бабаев призвал к ответственности в сфере климатического финансирования

Президент COP29 Мухтар Бабаев на открытии конференции COP30 в бразильском Белене призвал к ответственности в сфере климатического финансирования.

Как передает Report, это следует из публикации на странице COP29 в соцсети X.

М.Бабаев представил странам-донорам "Счет-фактуру COP29 для климатической справедливости", которую необходимо выполнить в рамках обязательств по соглашению о Бакинской финансовой цели, принятому на COP29 в Азербайджане.

Согласно документу, международные партнеры должны выполнить ряд финансовых обязательств. Так, финансирование адаптации должно быть удвоено - до 40 млрд долларов США ежегодно, климатические фонды Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) должны быть утроены к 2030 году - до 5,1 млрд долларов ежегодно.

В рамках Бакинской финансовой цели для развивающихся стран должно быть мобилизовано не менее 300 млрд долларов ежегодно до 2035 года.

Отмечается, что все указанные суммы считаются минимальным порогом. Невыполнение обязательств может привести к ущербу и потерям, глобальной нестабильности, экстремальным погодным явлениям, краху продовольственных систем, переселению населения и увеличению миграции, потере доверия.