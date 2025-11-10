Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Мухтар Бабаев призвал к ответственности в сфере климатического финансирования

    COP29
    • 10 ноября, 2025
    • 17:55
    Мухтар Бабаев призвал к ответственности в сфере климатического финансирования

    Президент COP29 Мухтар Бабаев на открытии конференции COP30 в бразильском Белене призвал к ответственности в сфере климатического финансирования.

    Как передает Report, это следует из публикации на странице COP29 в соцсети X.

    М.Бабаев представил странам-донорам "Счет-фактуру COP29 для климатической справедливости", которую необходимо выполнить в рамках обязательств по соглашению о Бакинской финансовой цели, принятому на COP29 в Азербайджане.

    Согласно документу, международные партнеры должны выполнить ряд финансовых обязательств. Так, финансирование адаптации должно быть удвоено - до 40 млрд долларов США ежегодно, климатические фонды Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) должны быть утроены к 2030 году - до 5,1 млрд долларов ежегодно.

    В рамках Бакинской финансовой цели для развивающихся стран должно быть мобилизовано не менее 300 млрд долларов ежегодно до 2035 года.

    Отмечается, что все указанные суммы считаются минимальным порогом. Невыполнение обязательств может привести к ущербу и потерям, глобальной нестабильности, экстремальным погодным явлениям, краху продовольственных систем, переселению населения и увеличению миграции, потере доверия.

    COP30 COP29 Мухтар Бабаев UNFCCC
    Muxtar Babayev COP30-da iqlim maliyyələşməsi sahəsində hesabatlılıq üçün çağırış edib

    Последние новости

    18:20

    Лондон поблагодарил Баку за вклад в борьбу с изменением климата на COP29

    COP29
    18:17

    TRIPP является необходимым условием для реализации крупных инвестиционных проектов - МНЕНИЕ

    Инфраструктура
    18:13

    Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    17:58

    Новая геополитическая карта: Место Азербайджана в плане Трампа по Центральной Азии

    Инфраструктура
    17:55

    Мухтар Бабаев призвал к ответственности в сфере климатического финансирования

    COP29
    17:51

    Спикер парламента Сербии находится с визитом в Украине

    Другие страны
    17:44

    Туфан Эрхюрман совершит первый визит в Турцию

    В регионе
    17:38

    Во Франции полицейские застрелили напавшего на них человека с ножом

    Другие страны
    17:28

    На Филиппинах из-за супертайфуна "Фунг-Вонг" погибли восемь человек

    Другие страны
    Лента новостей