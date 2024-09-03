Мухтар Бабаев: Подготовка к COP29 идет быстрыми темпами

Подготовка к предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) идет быстрыми темпами, принимаются необходимые меры.

Подготовка к предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) идет быстрыми темпами, принимаются необходимые меры.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

По его словам, Азербайджан предложил Бакинскую международную платформу прозрачности климата в качестве принимающей стороны: "Инициатива была выдвинута азербайджанской стороной. Благодаря этому будут созданы условия для обсуждения очень серьезных вопросов. Азербайджан оказывает помощь другим странам в подготовке доклада о прозрачности климата".