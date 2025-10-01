Мухтар Бабаев: Озвученные на BCAW2025 предложения внесут значительный вклад в COP30
COP29
- 01 октября, 2025
- 17:08
Предложения, озвученные на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), внесут значительный вклад в работу COP30 в Бразилии.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель COP29 Мухтар Бабаев в третий день BCAW2025.
По его словам, Азербайджан проявит инициативу также на COP30. "Азербайджан успешно завершил COP29, и продолжит деятельность на COP30, чему свидетельствуют предложения, озвученные на Бакинской неделе климатических действий", - сказал он.
