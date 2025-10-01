Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Мухтар Бабаев: Озвученные на BCAW2025 предложения внесут значительный вклад в COP30

    COP29
    • 01 октября, 2025
    • 17:08
    Предложения, озвученные на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), внесут значительный вклад в работу COP30 в Бразилии.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель COP29 Мухтар Бабаев в третий день BCAW2025.

    По его словам, Азербайджан проявит инициативу также на COP30. "Азербайджан успешно завершил COP29, и продолжит деятельность на COP30, чему свидетельствуют предложения, озвученные на Бакинской неделе климатических действий", - сказал он.

    BCAW2025 Мухтар Бабаев COP30 COP29 изменение климата
    Muxtar Babayev: Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində səsləndirilən təkliflər COP30-a töhfə verəcək

