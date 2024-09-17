Мухтар Бабаев обсудил с представителями Всемирного банка подготовку к COP29

10:47

Президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию по Европе и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбой и региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландой Прайс.

Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены текущие и планируемые программы Всемирного банка в Азербайджане, особенно в водном секторе и АПК.

Также состоялся обмен мнениями о подготовке к COP29.