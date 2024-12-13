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Мухтар Бабаев обсудил с послом Кыргызстана в Азербайджане итоги COP29

Мухтар Бабаев обсудил с послом Кыргызстана в Азербайджане итоги COP29 18:02
COP29
13 декабря 2024 г. 18:20
Мухтар Бабаев обсудил с послом Кыргызстана в Азербайджане итоги COP29

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Азербайджане Максатом Мамыткановым.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены итоги 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая прошла в ноябре текущего года в Азербайджане.

Стороны также провели обмен мнениями о планах на следующий год деятельности в рамках председательства COP29, глобальных и региональных инициативах, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev discusses COP29 outcomes with Kyrgyzstan's Ambassador to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Qırğızıstan səfiri ilə COP29-un nəticələrini müzakirə edib

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