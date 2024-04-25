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Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с Анналеной Бербок

Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с Анналеной Бербок Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
COP29
25 апреля 2024 г. 22:46
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с Анналеной Бербок

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице COP29 в соцсети Х.

На встрече была выражена благодарность Германии как организатору Петерсбергского климатического диалога. Подчеркивается, что диалог является решающим шагом на пути к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP 29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Annalena Berbokla COP29-a hazırlıq məsələlərini müzakirə edib

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