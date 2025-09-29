Мухтар Бабаев: Необходимо обеспечить выполнение решений, принятых на COP29

Необходимо проведение мониторинга для контроля за выполнением обязательств, взятых странами на себя на COP29 и на других климатических саммитах (COP).

Об этом заявил Report представитель президента Азербайджана по климатическим вопросам Мухтар Бабаев.

"На COP29 было принято множество решений. Мы стремимся требовать от всех стран обеспечения выполнения решений, принятых как на COP29, так и на других COP. С этим связаны серьезные проблемы. Некоторые страны хоть и берут на себя обязательства, но не выполняют их. Для исполнения взятых обязательств должен проводиться мониторинг", - сказал он.

По словам Бабаева, команда Азербайджана по COP29 работала весь год и продолжит свою деятельность до передачи председательства в COP Бразилии: "В рамках программы подготовки к COP30 мы продолжаем наши мероприятия в различных странах. Мы должны передать наше лидерство и преемственность COP29".

"В Бразилии состоится конференция Pre-COP, Канада и Китай проведут мероприятие в Белене в рамках подготовки к этому, и там будет представлена команда Азербайджана по COP29. В ноябре в Бразилии начнется COP30, а саммит лидеров состоится 10-го числа", - добавил он.