Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Мухтар Бабаев: Необходимо обеспечить выполнение решений, принятых на COP29

    COP29
    • 29 сентября, 2025
    • 17:03
    Мухтар Бабаев: Необходимо обеспечить выполнение решений, принятых на COP29

    Необходимо проведение мониторинга для контроля за выполнением обязательств, взятых странами на себя на COP29 и на других климатических саммитах (COP).

    Об этом заявил Report представитель президента Азербайджана по климатическим вопросам Мухтар Бабаев.

    "На COP29 было принято множество решений. Мы стремимся требовать от всех стран обеспечения выполнения решений, принятых как на COP29, так и на других COP. С этим связаны серьезные проблемы. Некоторые страны хоть и берут на себя обязательства, но не выполняют их. Для исполнения взятых обязательств должен проводиться мониторинг", - сказал он.

    По словам Бабаева, команда Азербайджана по COP29 работала весь год и продолжит свою деятельность до передачи председательства в COP Бразилии: "В рамках программы подготовки к COP30 мы продолжаем наши мероприятия в различных странах. Мы должны передать наше лидерство и преемственность COP29".

    "В Бразилии состоится конференция Pre-COP, Канада и Китай проведут мероприятие в Белене в рамках подготовки к этому, и там будет представлена команда Азербайджана по COP29. В ноябре в Бразилии начнется COP30, а саммит лидеров состоится 10-го числа", - добавил он.

    COP29 Мухтар Бабаев климат саммит
    Muxtar Babayev: COP29-da qəbul edilən qərarların icrası təmin olunmalıdır

    Последние новости

    17:51

    В Баку завершился первый день саммита INMerge

    ИКТ
    17:45

    Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитов

    Другие страны
    17:44

    Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

    Другие страны
    17:41

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:41

    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

    Внешняя политика
    17:40

    БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРР

    Финансы
    17:38

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил поставки газа в Турцию на 1,7%

    Энергетика
    17:37

    Азербайджан завоевал второе золото на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:37

    Белый дом: Трамп представил "лучший план" по прекращению войны в Газе

    Другие страны
    Лента новостей