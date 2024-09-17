Мухтар Бабаев: Не хочу, чтобы COP29 воспринимался как просто мероприятие с 11 по 22 ноября

Мухтар Бабаев: Не хочу, чтобы COP29 воспринимался как просто мероприятие с 11 по 22 ноября

Я не хочу, чтобы COP29 воспринимался просто как мероприятие с 11 по 22 ноября, потому что это большой переговорный процесс.

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