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Мухтар Бабаев: Не хочу, чтобы COP29 воспринимался как просто мероприятие с 11 по 22 ноября

Мухтар Бабаев: Не хочу, чтобы COP29 воспринимался как просто мероприятие с 11 по 22 ноября Я не хочу, чтобы COP29 воспринимался просто как мероприятие с 11 по 22 ноября, потому что это большой переговорный процесс.
COP29
17 сентября 2024 г. 23:13
Мухтар Бабаев: Не хочу, чтобы COP29 воспринимался как просто мероприятие с 11 по 22 ноября

Я не хочу, чтобы COP29 воспринимался как просто мероприятие с 11 по 22 ноября, потому что это большой переговорный процесс.

Как передает Report, об этом заявил президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на передаче "Цель" в эфире телеканала AzTV.

"Мы надеемся, что созданные нами для стран-участниц условия станут хорошим толчком для положительного исхода переговоров. Финансирование всегда было сложным вопросом для обсуждения. Стороны оценивают этот год как самый критический. Идет большой подготовительный процесс для достижения сторонами консенсуса. Поэтому я хотел бы, чтобы эта конференция не воспринималась как просто мероприятие, которое будет проходить с 11 по 22 ноября... Это большой переговорный процесс", - подчеркнул он.

М.Бабаев уточнил, что в Азербайджане в рамках COP29 будет создана крупная платформа для участия всех стран, международных организаций и финансовых институтов, а также различных гражданских сообществ и т. д.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: COP29-un sadəcə noyabrın 11-dən 22-dən keçiriləcək tədbir kimi görülməsini istəmirəm

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