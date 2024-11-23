Мухтар Бабаев: На пленарных заседаниях будут приняты проекты решений и итоговых документов

Сегодня на пленарных заседаниях будут приняты проекты решений и итоговых документов.

Сегодня на пленарных заседаниях будут приняты проекты решений и итоговых документов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на заключительном пленарном заседании 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й встречи сторон Киотского протокола (CMP19) и 6-й встречи сторон Парижского соглашения (CMA6).

По его словам, конференция подошла к завершающему этапу:

"Уже две недели мы напряженно работаем, и никто не хочет покидать мероприятие без достижения существенных результатов по основным целям. Внимание всего мира сосредоточено на нас. Однако время не на нашей стороне. Поэтому я призываю усилить сотрудничество.

Я и моя команда будем продолжать работать с вами в течение ближайших часов. Сейчас предстоит оценить решения и результаты, которые будут приняты COP. Я также проинформирую о результатах консультаций, проведенных под руководством председательства".