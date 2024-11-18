Мухтар Бабаев: На этой неделе планируется представить 2-годичный отчет о прозрачности Азербайджана

Азербайджан планирует представить двухлетний Отчет о прозрачности (ВTR) на этой неделе.

Азербайджан планирует представить двухлетний Отчет о прозрачности (ВTR) на этой неделе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на круглом столе по глобальной климатической прозрачности с участием министров Японии, ЮАР, США, Италии, Казахстана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По словам М. Бабаева, усиление амбиций требует четких планов по поддержанию целевого показателя в 1,5 градуса посредством Определяемых на национальном уровне вкладов, Национального плана адаптации и двухгодичного Отчета о прозрачности (BTR).

Бакинская декларация о глобальной климатической прозрачности, представленная сегодня подчеркивает коллективную решимость продвигать прозрачность и международное сотрудничество. По словам Бабаева, она действует в тандеме с Бакинской платформой прозрачности. "С одной стороны, мы подтверждаем нашу приверженность прозрачности в климатических действиях. С другой - создаем платформу для конкретных действий по прозрачности",- отметил он.

"Призываю рассматривать COP29 как возможность предпринять более эффективные шаги в этом направлении. Бакинская декларация будет стимулировать к более эффективным шагам в вопросах глобальной климатической прозрачности и глобального изменения климата", - добавил М.Бабаев.