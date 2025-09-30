Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Мухтар Бабаев: Молодежи предстоит сыграть ключевую роль в борьбе с климатическим кризисом

    COP29
    • 30 сентября, 2025
    • 11:42
    Мухтар Бабаев: Молодежи предстоит сыграть ключевую роль в борьбе с климатическим кризисом

    Азербайджан во время председательства на COP29 особо подчеркнул роль молодежи, так как именно новое поколение способно внести решающий вклад в преодоление последствий климатических изменений.

    Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил, выступая на Молодежном климатическом форуме, проходящем в рамках Недели климатических действий в Баку (BCAW2025).

    По его словам, во время председательства Азербайджана на COP29 было достигнуто соглашение, в котором дети и молодежь официально признаны одним из глобальных приоритетов: "Это означает, что потребности и голос вашего поколения неизменно учитывались в ходе обсуждений".

    Он отметил, что команда COP29 гордится достигнутыми результатами, которые стали возможны благодаря активному вовлечению молодежи в климатические обсуждения.

    "Как страна принимающая климатическую конференцию Азербайджан знал, что на нас лежит ответственность за помощь молодежи в их климатических амбициях. Поколение молодежи пока внесло маленький вклад в борьбу с климатическим кризисом, но вам придется сделать больше всего, чтобы справиться с его последствиями. В качестве сопредседателя мы хотели поддержать молодежь в Азербайджане и во всем мире", - сказал Бабаев.

    Бабаев подчеркнул, что Baku Finance- историческое соглашение, призвывающее все стороны и гражданское общество поддержать детей и молодежь с помощью климатического финансирования.

    "Мы договорились учитывать потребности молодежи при выработке решений по адаптации к последствиям изменения климата. Мы призвали страны разрабатывать климатические планы с учетом различных возрастных групп и активно вовлекать молодежь в этот процесс. В поддержку этих усилий нами была запущена общественная инициатива по развитию человеческого потенциала для повышения устойчивости к изменению климата. Это подчеркнуло важность развития образовательного потенциала и навыков в решении национальных климатических задач", – отметил президент COP29.

    Лента новостей