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Мухтар Бабаев: Итоги СОР29 открывают новые возможности для участия частного сектора в зеленом переходе

Мухтар Бабаев: Итоги СОР29 открывают новые возможности для участия частного сектора в зеленом переходе Договоренности по углеродным рынкам, достигнутые на СОР29 в Баку, открывают новые возможности для участия частного сектора в зеленом переходе.
COP29
21 января 2025 г. 14:26
Мухтар Бабаев: Итоги СОР29 открывают новые возможности для участия частного сектора в зеленом переходе

Договоренности по углеродным рынкам, достигнутые на СОР29 в Баку, открывают новые возможности для участия частного сектора в зеленом переходе.

Как передает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на сессии Всемирного экономического форума на тему "Путь к COP30".

"Итоги Бакинской климатической конференции СОР29 являются большим успехом для всего мирового сообщества, потому что раньше не было ни одного межстранового документа или соглашения с твердым намерением и обязательствами вносить вклад в климатическую повестку дня", - сказал Бабаев.

Он также отметил, что команда СОР29 подготовила программу, которая поможет увеличить климатическое финансирование.

"Мы подготовили программу, как увеличить взносы до 1,3 трлн долларов США и привлечь Международный банк реконструкции и развития, частный сектор и все другие заинтересованные стороны к активному вкладу в климатическую повестку дня", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что Азербайджан планирует тесно сотрудничать с бразильской командой СОР30. "Я думаю что в этом году нам предстоит много работы. Это новые вызовы, но они также открывают новые возможности, которыми мы обязательно должны воспользоваться", - подчеркнул Бабаев.

Бабаев добавил, что растущие последствия климатических изменений продолжают оказывать негативное влияние не только на развивающиеся, но и развитые страны.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: COP29-un nəticələri bütün dünya ictimaiyyəti üçün böyük uğurdur

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