Мухтар Бабаев: Инновационные стратегии увеличивают финансирование и инвестиции

Инновационные стратегии увеличивают финансирование и инвестиции в сохранение, восстановление и устойчивое управление биоразнообразием.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на посвященном защите биоразнообразия круглом столе в рамках СОР29.

По его словам, партнерство государственного и частного секторов и экологические решения лежат в основе усилий по достижению целей 2030 года, которые включают защиту минимум 30% суши и океанов планеты и биоразнообразия, увеличение устойчивости к изменению климата и обеспечение устойчивого развития для будущих поколений.

"Инвестируя в экологические решения, мы можем расширить экономические возможности, повысить устойчивость и заложить основу для устойчивого будущего", - сказал министр.