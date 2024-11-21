О нас

Мухтар Бабаев: Инновационные стратегии увеличивают финансирование и инвестиции

Мухтар Бабаев: Инновационные стратегии увеличивают финансирование и инвестиции
COP29
21 ноября 2024 г. 16:51
Мухтар Бабаев: Инновационные стратегии увеличивают финансирование и инвестиции

Инновационные стратегии увеличивают финансирование и инвестиции в сохранение, восстановление и устойчивое управление биоразнообразием.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на посвященном защите биоразнообразия круглом столе в рамках СОР29.

По его словам, партнерство государственного и частного секторов и экологические решения лежат в основе усилий по достижению целей 2030 года, которые включают защиту минимум 30% суши и океанов планеты и биоразнообразия, увеличение устойчивости к изменению климата и обеспечение устойчивого развития для будущих поколений.

"Инвестируя в экологические решения, мы можем расширить экономические возможности, повысить устойчивость и заложить основу для устойчивого будущего", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "İnnovativ strategiyalar maliyyə və investisiyaları artırır"

Экслюзивные новости

Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi