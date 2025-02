Мухтар Бабаев и Ялчын Рафиев проведут переговоры в Мюнхене для обсуждения договоренностей COP29

Президент COP29 Мухтар Бабаев и главный переговорщик Ялчын Рафиевым прибыли в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице председательства COP29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 и ведущий переговорщик примут участие в нескольких встречах с международными лидерами, чтобы обсудить, как прогресс, достигнутый на COP29, может обеспечить лучшее и безопасное будущее для людей во всем мире", - говорится в сообщении.