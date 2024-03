Мухтар Бабаев и Ялчин Рафиев провели встречу с помощником главы МИД КНР

Президент COP29 Мухтар Бабаев и главный переговорщик Ялчин Рафиев провели встречу с помощником министра иностранных дел КНР Мяо Дэю.

Как передает Report, об этом сообщили на официальной странице COP29 в социальной сети "Х".

"Завершая поездку в Пекин, президент СОР29 Мухтар Бабаев и главный переговорщик Ялчин Рафиев встретились с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Мяо Дэю, чтобы обсудить ожидания и активное участие на СОР29", - говорится в сообщении.