Мухтар Бабаев: COP29 станет решающим испытанием для Парижского соглашения

Мухтар Бабаев: COP29 станет решающим испытанием как для Парижского соглашения

Бакинская глобальная климатическая конференция COP29 станет решающим испытанием как для Парижского соглашения, так и для многосторонности.

Как сообщает Report, об этом президент COP29 Мухтар Бабаев сказал на открытии Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в Баку.

По его словам, азербайджанское председательство привержено инклюзивному, прозрачному и беспристрастному проведению COP29.

Бабаев подчеркнул, что с момента своего избрания хозяином COP29 Азербайджан организовал множество встреч, где подчеркивалась важность незамедлительного перехода от слов к действиям.

"В течение всего года председательство COP29 прислушивалось к проблемам, обеспокоенности и приоритетам каждого. За первые шесть месяцев после СOP28 экономические последствия экстремальных погодных условий достигли 41 млрд долларов. От тайфуна "Яги" в Юго-Восточной Азии до урагана "Милтон" в США. Страдают все, и цена бездействия растет. Считаем, что существует широкое согласие с видением председательства COP29, направленным на повышение амбициозности и активизацию действий. Мы также запустили Программу действий COP29 в дополнение к официальному процессу”, - сказал он.