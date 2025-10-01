Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Мухтар Бабаев: Более 100 стран поддержали инициативы Азербайджана на СОР29

    COP29
    • 01 октября, 2025
    • 10:16
    Мухтар Бабаев: Более 100 стран поддержали инициативы Азербайджана на СОР29

    Более 100 стран присоединились к инициативам Азербайджана, которые были озвучены на климатической конференции СОР29.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент СОР29 Мухтар Бабаев на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    Он отметил, что в рамках СОР29 по инициативе Азербайджана были проведены переговоры в области водных ресурсов и сельского хозяйства:

    "Более 100 стран поддержали инициативы Азербайджана. Мы продолжим эти инициативы на СОР30".

