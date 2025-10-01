Мухтар Бабаев: Более 100 стран поддержали инициативы Азербайджана на СОР29
COP29
- 01 октября, 2025
- 10:16
Более 100 стран присоединились к инициативам Азербайджана, которые были озвучены на климатической конференции СОР29.
Как сообщает Report, об этом заявил президент СОР29 Мухтар Бабаев на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).
Он отметил, что в рамках СОР29 по инициативе Азербайджана были проведены переговоры в области водных ресурсов и сельского хозяйства:
"Более 100 стран поддержали инициативы Азербайджана. Мы продолжим эти инициативы на СОР30".
