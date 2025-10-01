Мухтар Бабаев: Более 100 стран поддержали инициативы Азербайджана на СОР29

Более 100 стран присоединились к инициативам Азербайджана, которые были озвучены на климатической конференции СОР29.

Как сообщает Report, об этом заявил президент СОР29 Мухтар Бабаев на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он отметил, что в рамках СОР29 по инициативе Азербайджана были проведены переговоры в области водных ресурсов и сельского хозяйства:

"Более 100 стран поддержали инициативы Азербайджана. Мы продолжим эти инициативы на СОР30".