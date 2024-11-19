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Мухтар Бабаев: Бакинская инициатива "Гармония" имеет ключевое значение с точки зрения зеленой трансформации

Мухтар Бабаев: Бакинская инициатива "Гармония" имеет ключевое значение с точки зрения зеленой трансформации Климатическая инициатива "Бакинская гармония" для фермеров имеет ключевое значение с точки зрения перехода к зеленой экономике.
COP29
19 ноября 2024 г. 09:53
Мухтар Бабаев: Бакинская инициатива Гармония имеет ключевое значение с точки зрения зеленой трансформации

Бакинская климатическая инициатива для фермеров "Гармония" имеет ключевое значение с точки зрения перехода к зеленой экономике.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на мероприятии, посвященном запуску Бакинской инициативы "Гармония" в рамках СОР29.

По его словам, данная инициатива преследует три цели, основной является преобразование сельского хозяйства.

"В первую очередь это платформа для фермеров, способствующая дальнейшему укреплению сотрудничества. Второй целью является расширение инвестиционного потока в данную сферу. К инициативе присоединятся также частные банки. Третьей целью является расширение возможностей фермеров, включая женщин", - сказал Бабаев.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Baku Harmony of key importance for farmers in terms of green transformation
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: “Fermerlər üçün Bakı Harmoniya İqlim Təşəbbüsünün üç məqsədi var”

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