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Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата

Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с климатическими изменениями.
COP29
23 февраля 2024 г. 17:05
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата

Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с климатическими изменениями.

Об этом в интервью Report сказал глава Центра устойчивости и климата, приглашенный лектор колледжа Святого Антония Оксфордского университета, профессор Мохаммад Нуруннаби.

По его словам, в 2021 году стартовала инициатива "Зеленая Саудовская Аравия" (SGI) - амбициозная национальная инициатива Королевства, направленная на борьбу с изменением климата, обеспечение повышения качества жизни и защиту планеты для будущих поколений.

"Азербайджан может ознакомиться с инициативами "Зеленой Саудовской Аравии", и мы можем совместно работать над некоторыми из них, чтобы помочь друг другу в решении проблем, связанных с борьбой с климатическими изменениями", - сказал Нуруннаби.

Профессор подчеркнул, существует также возможность сотрудничества Азербайджана с образовательными учреждениями Саудовской Аравии в области исследований по устойчивому развитию, окружающей среде и климату и выработки политических рекомендаций.

С полной версией интервью можно ознакомиться можно ознакомиться здесь.

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