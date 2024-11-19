Мирча Фечет: Климатические действия должны иметь приоритет над политическими разногласиями

Реализация климатических действий должна иметь приоритет над политическими разногласиями, и Румыния призывает страны сосредоточиться на будущем планеты.

Реализация климатических действий должна иметь приоритет над политическими разногласиями, и Румыния призывает страны сосредоточиться на будущем планеты.

Как передает Report, об этом заявил министр окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирча Фечет на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Мы приближаемся к концу 2024 года, когда были зарегистрированы беспрецедентные рекорды климатических катастроф. Очевидно, что это уже не исключения, это становится неотъемлемой частью нашей реальности", - сказал он.

Фечет подчеркнул, что превышение порога в 1,5 градуса вызовет множество угнетающих последствий для человечества, в том числе экономическую, социальную и политическую нестабильность и климатическую миграцию. "Этих ситуаций мы должны избегать любой ценой. Поэтому мы должны действовать как единое целое. Оставить в стороне разногласия и сосредоточиться на самом главном – охрана мира для нынешних и будущих поколений. Время бездействия давно прошло, и реализация климатических действий должна иметь приоритет над политическими разногласиями", - отметил министр.

По его словам, климатические действия также должны восприниматься как возможность для экономического развития, социальной интеграции, обеспечения безопасности, благополучия и мира.

"Румыния вместе со всеми государствами-членами ЕС твердо привержена реализации необходимых мер по борьбе с изменением климата, как в плане сокращения выбросов парниковых газов, так и адаптации к последствиям. Румыния имеет долгосрочную стратегию достижения климатической нейтральности к середине века", - сказал Фечет.

Министр подчеркнул, что его страна утвердила новую национальную стратегию адаптации к изменению климата со специальным планом действий. Румыния уделяет приоритетное внимание развитию партнерства с частным сектором в области энергетики, транспорта и декарбонизации промышленности, сказал он.

"Я призываю всех работать над повышением осведомленности, образованием и инклюзивным участием для справедливого перехода, для эффективного управления изменением климата и для достижения целей Парижского соглашения. Прозрачность остается фундаментальным столпом на всех этапах этого процесса", - сказал Фечет.