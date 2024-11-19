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Министры транспорта Азербайджана и Турции обсудили устойчивость региональной торговли

Министры транспорта Азербайджана и Турции обсудили устойчивость региональной торговли Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, находящийся с визитом в Баку для участия в 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), обсудил с министром цифрового развития и транспорта Азербайджан
COP29
19 ноября 2024 г. 21:47
Министры транспорта Азербайджана и Турции обсудили устойчивость региональной торговли

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, находящийся с визитом в Баку для участия в 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), обсудил с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым устойчивость региональной торговли.

Как сообщает Report, об этом турецкий чиновник написал в соцсети.

"Провели продуктивную встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана, моим уважаемым коллегой Рашадом Набиевым, заместителем министра Рахманом Гумматовым и нашим послом в Баку Джахитом Багчи. Провели важные консультации для укрепления сотрудничества между Турцией и братским Азербайджаном и обеспечения устойчивости региональной торговли", - написал он.

Отметим, что А.Уралоглу 19 ноября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в COP29.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin nəqliyyat nazirləri regional ticarətin davamlılığını müzakirə ediblər

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