Министр ОАЭ призвала создать действенные системы раннего предупреждения по климату

14:32

Необходимо создать действенные системы раннего предупреждения для прогнозирования будущих климатических событий.

Как сообщает Report, об этом сказала министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак на мероприятии "Инициатива Рио-Трио: Расширение межконвенционных знаний для устойчивых экосистем" в рамках COP29.

Министр сказала, что в этом случае политики смогут принимать более правильные решения:

"Это приведет к более эффективному и целенаправленному реагированию. Только работая вместе, мы можем оказать реальное влияние, поскольку обмен информацией облегчает принятие многих решений".