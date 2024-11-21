О нас

Министр ОАЭ призвала создать действенные системы раннего предупреждения по климату

Министр ОАЭ призвала создать действенные системы раннего предупреждения по климату 14:32
COP29
21 ноября 2024 г. 15:04
Министр ОАЭ призвала создать действенные системы раннего предупреждения по климату

Необходимо создать действенные системы раннего предупреждения для прогнозирования будущих климатических событий.

Как сообщает Report, об этом сказала министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак на мероприятии "Инициатива Рио-Трио: Расширение межконвенционных знаний для устойчивых экосистем" в рамках COP29.

Министр сказала, что в этом случае политики смогут принимать более правильные решения:

"Это приведет к более эффективному и целенаправленному реагированию. Только работая вместе, мы можем оказать реальное влияние, поскольку обмен информацией облегчает принятие многих решений".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UAE minister calls for effective climate early warning systems
Версия на азербайджанском языке BƏƏ-nin naziri: Hadisələri proqnozlaşdırmaq üçün erkən xəbərdarlıq sistemləri yaradılmalıdır

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi