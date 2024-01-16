Министр: К 2028 году Азербайджан будет обеспечивать 30% энегопотребностей за счет ВИЭ

Азербайджан может достичь цели по обеспечению 30% своих потребностей в энергии из возобновляемых источников к 2028 году.

Азербайджан может достичь цели по обеспечению 30% своих потребностей в энергии за счет возобновляемых источников к 2028 году, то есть раньше поставленной цели сделать это к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сказал в ходе панельных обсуждений "COP28 и путь вперед" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам министра экономики, Азербайджан вкладывает средства, в том числе полученные за счет разработки ископаемого топлива, в осуществление энергоперехода.

"Мы сделали сознательный выбор. Оценивая нынешнюю ситуацию, можно сказать, что мы даже опережаем поставленные цели по обеспечению 30 процентов своих потребностей в энергоресурсах за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году. Если развитие будет продолжаться в таком же темпе, мы сможем достичь этого уже в 2028 году",- сказал Джаббаров.

М. Джаббаров также отметил, что важный урок, извлеченный из предыдущих СОР, особенно СОР 28, это то, что не следует никого исключать из процесса.

"Показательным в этом может быть инициатива по созданию Глобального ускорителя декарбонизации (GDA) - серии знаковых инициатив, призванных ускорить энергетический переход и радикально сократить глобальные выбросы, сделанная на СОР28 со стороны энергетической компании", - отметил министр.

По его словам, все, как те, кто осуществляет эти выбросы, так и потребители, должны участвовать в этом процессе и стремиться к достижению энергоэффективности и сокращения использования энергии.